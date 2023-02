Si è da poco conclusa la partita tra Lecce e Sassuolo. Dopo un'ora di gioco in cui a dominare sono stati la noia e l'equilibrio, al minuto 65 i neroverdi hanno sbloccato la gara con la rete di Thorstvedt da calcio d'angolo. Con questo 1-0 il Sassuolo si porta a 27 punti, scavalcando la Fiorentina (attualmente a 25).