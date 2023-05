FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un 3-3 rocambolesco quello tra Salernitana e Fiorentina. I padroni di casa, avanti per tre volte grazie a Dia (tripletta per lui) vengono recuperati in tutte le occasioni dalla Fiorentina che non ha mai mollato la presa. Autori dei gol viola Nico Gonzalez, Ikoné e Biraghi. Di seguito gli highlights del match.