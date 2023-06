RUBINO, Inter? C'è amarezza, non doveva finire così

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Tommaso Rubino, attaccante della Fiorentina Under 17, autore del gol del momentaneo pareggio contro l’Inter, ha parlato così, attraverso i social, in merito della sconfitta contro i nerazzurri: "C’è tanta amarezza, perché non doveva finire così… ma voglio ringraziare tutta la squadra, staff per questa stagione fantastica!spero di rivivervi il prima possibile tutti”.