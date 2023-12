ROMA, Rischia di saltare Bonucci: c'è il no dei Friedkin

FirenzeViola.it

Sembrava a un passo l'acquisto di Leonardo Bonucci alla Roma. Il giocatore aveva incassato nelle scorse ore l'ok di Mourinho, che aveva avuto una chiacchierata con lui e, in mancanza di alternative, avallato il suo arrivo. Le condizioni economiche erano "vantaggiosissime" perché Bonucci si sarebbe abbassato lo stipendio pur di tornare in Italia, con parte dell'ingaggio che sarebbe stato pagato proprio dalla Juventus.

Invece i Friedkin hanno deciso di fare saltare la trattativa. Come spiega il Corriere dello Sport la scelta non sarebbe legata tanto a un fattore ambienetale - con i tifosi che avevano già fatto sentire il proprio malumore attraverso i canali dedicati - bensì per una questione tecnico-economica. Spendere circa 2 milioni di euro lordi per un giocatore che a compirà 37 anni nel 2024 è visto come una mossa sbagliata da parte della proprietà. Così Bonucci alla Roma rischia di tramontare definitivamente, a meno che non ci possano essere ulteriori sorprese.