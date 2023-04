ROMA, Aouar ad un passo: svolte le visite mediche

Colpo sotto traccia della Roma: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i giallorossi hanno praticamente in mano Houssem Aouar, centrocampista algerino con cittadinanza francese. Il classe '98, da tempo nel mirino di tante big italiane e non solo, a giugno si libererà a zero dal Lione.

La società dei Friedkin ha approfittato della situazione e accelerato le pratiche. Secondo quanto raccolto da TMW, lunedì il giocatore era a Roma dove ha svolto alcune visite mediche al Campus BioMedico per il club giallorosso. Tiago Pinto ha tutta l'intenzione di bruciare la forte concorrenza europea e per questo ha avvitato la trattativa, con le parti che adesso stanno lavorando ai dettagli.