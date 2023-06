RISALITI, Castro oggi out, ma la finale è anche sua

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Il numero dieci della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, a causa di un infortunio, non sarà in campo per la finale di Conference League di questa sera contro il West Ham. La moglie del calciatore ha parlato così tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Stasera non scenderai in campo vestito con maglia e pantaloncini, sarai lì però a fare il tifo ai tuoi compagni, mordendoti le unghie e chiedendoti "come mai proprio a te". Tu devi essere felice lo stesso.. Infondo questa finale è anche tua! Ultimamente la fortuna non sempre ci accompagna nel nostro cammino, ma non ti preoccupare... Le soddisfazioni arriveranno, è solo l'inizio stasera”