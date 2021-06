RESTYLING FRANCHI, Idee condivise e tempistiche

Sul bando per il concorso di progettazione dello stadio Franchi e dell’area di Campo di Marte che sarà parte integrante del nuovo piano urbanistico la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani ed il presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni in Consiglio Comunale hanno presentato due domande d’attualità, alle quali ha risposto l’assessora Cecilia Del Re.

“Un tema discusso ampiamente – ricorda il presidente della Commissione urbanistica Renzo Pampaloni, come si legge nel comunicato del Comune stesso– nei tavoli di Firenze Prossima, al quartiere 2 ed all’interno delle Commissioni urbanistica e cultura e sport. Come ha spiegato l’assessora Del Re gli uffici stanno lavorando per far uscire, quanto prima, il bando per il concorso di progettazione e che richiede attenzione per la sua stesura. Sui tempi per l’uscita del bando si ipotizza metà giugno. Nel bando verranno dati dei tempi congrui per dare la possibilità a chi parteciperà di poter redigere un progetto che si preannuncia molto complesso. Si procederà in due fasi. Nella prima verranno valutati tutti i requisiti per poter partecipare; nell’ultima fase verranno ammessi otto progetti. Il vincitore svilupperà anche le fasi successive della progettazione. È stata, inoltre, deliberata dalla giunta una somma per il premio al vincitore ed il rimborso spese per i restanti classificati. C’è stato l’accordo con l’ordine degli architetti ed è stata attivata una collaborazione con il Consiglio nazionale degli architetti per definire gli strumenti necessari per supportare le procedure concorsuali.Appena saranno maturi i tempi per la presentazione del bando, sarà mia cura – aggiunge il presidente Pampaloni – invitare l’assessora in Commissione Urbanistica per approfondire il tema”.



“Il grande lavoro che sta facendo l’assessore è arrivato a metà percorso. C’è già stato un primo incontro nel quartiere del Campo di Marte. Un quartiere – spiega ancora la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – che ha una chiara vocazione sportiva, una vocazione che deve rimanere anche al termine dell’approvazione del nuovo piano urbanistico. Si sono svolti già alcuni incontri. Alle Murate per il quartiere 1, in piazza delle Cure per il quartiere 2, successivamente saremo in piazza Bartali nel quartiere 3, piazza dell’Isolotto per il quartiere 4, alla Mercafir per il quartiere 5. In particolare, per il quartiere 2 è stato chiesto un report per il concorso di progettazione del nuovo stadio Artemio Franchi. Chi si candiderà per partecipare a questo concorso di progettazione deve essere in grado di conoscere anche quali sono state le idee e le proposte della cittadinanza per quanto riguarda la rigenerazione di quest’area, le eventuali funzioni da inserirvi e le modalità di fruizione. Questi temi sono stati affrontati nei cinque tavoli di lavoro: non solo in quello dedicato alla rigenerazione urbana ma anche in Firenze vive, Firenze si muove e Firenze lavora. Presto questo report sarà disponibile sul sito di Firenze Prossima ed i progettisti ne dovranno tener conto per le loro idee progettuali.

Gli incontri che sono stati fatti e quelli programmati nei vari quartieri sono importanti. Tutti i quartieri hanno assunto una loro centralità ed una loro specificità. Siamo soddisfatti del percorso avviato – ha concluso la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – e profondamente convinti che il nuovo stadio Franchi e la riqualificazione dell’area del Campo di Marte debbano essere inseriti nel nuovo documento urbanistico”.