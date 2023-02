REGGINA, Non basta Gori, il derby va al Cosenza

Non basta una rete dell'ex Gabriele Gori, ex anche della Fiorentina, alla Reggina di Pippo Inzaghi. Il derby contro il Cosenza viene vinto proprio dalla squadra di casa con una doppietta di Nasti realizzata dopo il 90'. Brutto colpo per la Reggina, nella quale gioca anche il viola in prestito Pierozzi che ha giocato tutta la partita senza però incidere a parte per un'ammonizione presa per proteste.