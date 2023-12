RANIERI (SKY), La Nazionale sarebbe un sogno

FirenzeViola.it

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo il pareggio in casa del Ferencvaros ottenuto grazie a un suo gol e valso per la sua squadra l'accesso diretto agli ottavi di Conference League, senza dover passare dal playoff: "Abbiamo centrato in pieno l'obiettivo. Sapevamo che venivamo in uno stadio caldo e si è visto. Bravi nel primo tempo, a inizio secondo purtroppo abbiamo preso gol ma poi nel secondo è arrivato il pareggio".

Milenkovic più che assist voleva segnare...

"È già la seconda volta che sbaglia il colpo di testa e poi segno io! Sappiamo che è una bestia di testa: o segna o la mette sul secondo palo, io vado lì e se arriva ci sono".

Riguardando indietro, che le viene da pensare?

"Sono veramente felice. Due anni fa non ero pronto per giocare ad alti livelli ma ci ho sempre creduto. Ora ho appena iniziato e non posso mollare, dobbiamo migliorare i risultati dello scorso anno".

Quindi vincerete un trofeo?

"Abbiamo la voglia. Vogliamo raggiungere un obiettivo, anche due, e ci alleniamo per questo. Non sarà facile ma dovremo costruirci il futuro".

Ora punta a convincere Spalletti per la Nazionale?

"Sarebbe un sogno. Ogni giocatore ambisce alla maglia azzurra ma devo pensare alla Fiorentina, a migliorare giorno dopo giorno e non mollare mai. Sono troppo felice di essere in questo gruppo, è spettacolare".

Preoccupati per Gonzalez?

"Ci dispiace tantissimo, Nico per noi è fondamentale e non devo dirlo io. Spero non sia grave e rientri prima possibile".