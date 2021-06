PROCURA FED., Vigorito deferito per frasi anti Var

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GATTUSO NON È PIÙ A FORTE DEI MARMI. E ORA... Rino Gattuso ha lasciato Forte dei Marmi. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo gli incontri avvenuti tra venerdì e sabato sull'asse Firenze-Versilia, per il tecnico viola stamani è stato tempo di lasciare la Toscana. Dovrebbe trascorrere il resto del... Rino Gattuso ha lasciato Forte dei Marmi. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo gli incontri avvenuti tra venerdì e sabato sull'asse Firenze-Versilia, per il tecnico viola stamani è stato tempo di lasciare la Toscana. Dovrebbe trascorrere il resto del... NOTIZIE DI FV VIOLA, È DECISO: LIROLA, SOTTIL E DRAGOWSKI RESTERANNO Sono tanti i profili che Rino Gattuso ha chiesto di poter valutare per la sua Fiorentina. Tra questi, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, ci sono anche i nomi di Riccardo Sottil (che rientrerà in prestito dal Cagliari), Pol Lirola (sul quale il Marsiglia non ha... Sono tanti i profili che Rino Gattuso ha chiesto di poter valutare per la sua Fiorentina. Tra questi, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, ci sono anche i nomi di Riccardo Sottil (che rientrerà in prestito dal Cagliari), Pol Lirola (sul quale il Marsiglia non ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi