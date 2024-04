PRIMAVERA, Le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 13:00 al Viola Park la Fiorentina Primavera scende in campo contro il Torino per la 29° giornata di campionato. Per i granata di Scurto c'è voglia di rivincita dopo la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia lo scorso 4 aprile al Dall'Ara. Fiorentina che in campionato, reduce da due sconfitte consecutive, si trova al dodicesimo posto con cinque punti di vantaggio sulla zona play-out, e dodici da quella play-off. Play-off che sono l'obiettivo del Torino che, con 45 punti, verosimilmente si lotterà fino in fondo con il Sassuolo l'ultima posizione disponibile per gli spareggi. Queste le scelte dei due allenatori Galloppa e Scurto:

FIORENTINA(4-3-3): Martinelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli, Gudelevicius; Sene, Presta, Caprini. A disposizione: Tognetti, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Sadotti, Maggini, Braschi, Mignani, Ofoma. All.: Daniele Galloppa

TORINO(4-3-2-1): Passador; Marchioro, Dellavalle, Bonadiman, Muntu; Dalla Vecchia, Ciammaglichella, Silva; Savva, Njie; Padula. A disposizione: Brezzo, Casali, Ruszel, Acar, Dell'Aquila, Mullen, Perciun, Longoni, Azevedo, Gabellini, Franzoni. Allenatore: Giuseppe Scurto