PRES. ARZIGNANO, Italiano tecnico da Premier

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ad Arzignano non hanno dimenticato Vincenzo Italiano: intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine di un evento tenutosi nella sede di Sky per la presentazione del nuovo sponsor della Serie C, il presidente dell'Arzignano Valchiampo, Lino Chilese, ha parlato ancora una volta dell'attuale tecnico della Fiorentina, passato sulla panchina del club vicentino all'inizio della sua esperienza da tecnico:

"Quella con Italiano è stata un'annata straordinaria. Ci giocammo contro in Serie D, vincemmo 3-0 ma non toccammo palla. Lo abbiamo seguito durante l'anno, e quando c'è stata la possibilità lo abbiamo scelto per questa determinazione che ha. Poi in tre anni ha vinto tre playoff, per me è un allenatore destinato alla Premier League. In Inghilterra farebbe molto bene".