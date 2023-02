PRADÈ, Importantissimi i gol delle punte. Gruppo è coeso

Daniele Pradè, ds viola, ha parlato al sito ufficiale della Fiorentina: “È stato bellissimo il tifo, eravamo in uno stadio dove si sentiva molto a livello acustico e ci hanno aiutato. Siamo felici per chi stasera ci ha seguito. Era una vittoria che serviva a tutti, dal mister al presidente. Ci dà motivazione, ci fa capire che possiamo fare grandi cose, specie dove non stiamo facendo bene come in Serie A. Hanno segnato le punte, è importantissimo. Cabral ha fatto un gol di una bellezza incredibile, come il primo gol di Jovic. Ci prendiamo questa bella prestazione contro una squadra forte che qui sta facendo risultati incredibili”.

Prosegue: “Pensiamo step by step, come dicevamo domenica. Dobbiamo diventare una squadra matura. Abbiamo un gruppo coesa e questa è la cosa più importante”.