PRADÈ, Celebra oggi 57 anni in un clima particolare

© foto di Federico De Luca

Giornata particolare per Daniele Pradè che oggi celebra 57 anni in una situazione molto complicata visto quanto sta accadendo al collega e soprattutto amico Joe Barone a Milano, il cui compleanno sarà peraltro domani. Al dirigente romano sono già arrivati alcuni auguri via social ma per forza di cose non potrà festeggiare a dovere il proprio compleanno.