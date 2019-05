PORTANOVA, Viola arrabbiati ma faremo bene

EX VIOLA JOVETIC, NON TORNERÀ IN CAMPO PRIMA DI NOVEMBRE Arrivano notizie circa i tempi di recupero di Stevan Jovetic dopo l'operazione effettuata negli scorsi giorni a Lione in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'ex Fiorentina, attualmente al Monaco, non... Arrivano notizie circa i tempi di recupero di Stevan Jovetic dopo l'operazione effettuata negli scorsi giorni a Lione in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'ex Fiorentina, attualmente al Monaco, non... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 7 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi