POGBA, Processo il 18/1. La Procura chiede 4 anni

Il 18 gennaio alle 14:30 andrà in scena il processo per Paul Pogba, calciatore della Juventus sospeso in via cautelare dopo esser risultato positivo al testosterone nel corso di un controllo dell'antidoping. La positività fu riscontrata lo scorso 20 agosto, in occasione di Juventus-Udinese, gara che non lo aveva neanche visto entrare in campo da sostituto.

Le successive controanalisi svolte al laboratorio romano dell’Acqua Acetosa hanno poi confermato la positività al Dhea. L'udienza sarà presso il Tribunale Nazionale Antidoping, a Roma. La scorsa settimana la Procura antidoping ha concluso l'iter processuale e al termine degli accertamenti la richiesta di squalifica si è concretizzata in 4 anni.