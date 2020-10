PEZZELLA, A M. Quarta: "Bienvenido a Firenze amigo"

INDISCREZIONI DI FV CECCHERINI, PROBABILE CESSIONE: ANDRÀ AL VERONA Novità in difesa per la Fiorentina. L'arrivo di Martinez Quarta, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it allontana dal club gigliato Federico Ceccherini. Il classe '92, dopo una trattativa proseguita per giorni, dovrebbe accasarsi all'Hellas Verona, ma... Novità in difesa per la Fiorentina. L'arrivo di Martinez Quarta, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it allontana dal club gigliato Federico Ceccherini. Il classe '92, dopo una trattativa proseguita per giorni, dovrebbe accasarsi all'Hellas Verona, ma... NOTIZIE DI FV SAPONARA, IL PUNTO: IL PARMA LO VUOLE, LUI HA RISERVE Procedono le discussioni tra Fiorentina e Parma per l'affare che potrebbe portare in Emilia il fantasista di proprietà viola Riccardo Saponara. Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, i contatti tra le parti vanno avanti, e l'intesa potrebbe essere raggiunta... Procedono le discussioni tra Fiorentina e Parma per l'affare che potrebbe portare in Emilia il fantasista di proprietà viola Riccardo Saponara. Secondo quanto risulta a FirenzeViola.it, i contatti tra le parti vanno avanti, e l'intesa potrebbe essere raggiunta... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi