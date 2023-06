ODRIOZOLA, Non è l'unico nome nella lista della Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Juventus cerca un esterno destro e sta seguendo da giorni lo spagnolo Alvaro Odriozola. I bianconeri sono da tempo sulle tracce dell'ex giocatore della Fiorentina, ora di nuovo in uscita dal Real Madrid e tra i primi nomi della shortlist del club piemontese. Non sarebbe però il primo della lista: secondo quanto raccolto da TMW, alla Juventus piacerebbe molto Sacha Boey.

Il filo diretto col Galatasaray è acceso, sul tavolo ci sono tanti nomi pesanti in uscita dalla Juve che potrebbero interessare al gigante turco. E la trattativa potrebbe allargarsi proprio col nome del forte esterno destro, seguito anche in Premier League. Boey, classe 2000, nazionale francese, è tra i giocatori più seguiti come detto a livello internazionale dopo la stagione da star in Turchia culminata da un titolo vinto da assoluto protagonista.