EX VIOLA CHIARUGI, TENERE CHIESA IL PRIMO PASSO. MONTELLA... L'ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto per parlare del futuro della squadra. Queste le sue parole: "Anno prossimo la Fiorentina deve costruire una squadra più pronta rispetto a quella di quest'anno. Il primo passo sarebbe... L'ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto per parlare del futuro della squadra. Queste le sue parole: "Anno prossimo la Fiorentina deve costruire una squadra più pronta rispetto a quella di quest'anno. Il primo passo sarebbe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 3 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi