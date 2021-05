NELA, Fonseca ok ma serve squadra. Garcia top

INDISCREZIONI DI FV COMMISSO JR, REGALO SPECIALE DURANTE L'ASADO All'ora di pranzo l'odore di grigliata si è diffusa per tutto il piazzale Maratona e il viale Paoli perché, come raccontato da Firenzeviola, oggi la Fiorentina ha approfittato dell'ultimo giorno di Commisso a Firenze per salutarlo e salutarsi... All'ora di pranzo l'odore di grigliata si è diffusa per tutto il piazzale Maratona e il viale Paoli perché, come raccontato da Firenzeviola, oggi la Fiorentina ha approfittato dell'ultimo giorno di Commisso a Firenze per salutarlo e salutarsi... NOTIZIE DI FV FOTO FV, AL CS SI RIVEDE ANCHE L'AG. DI PEZZELLA Continuano i movimenti di mercato in casa Fiorentina: dopo le visite di ieri di Minieri, Sommella e Petralito, oggi pomeriggio è arrivato al centro sportivo Astori il manager di German Pezzella Martin Guastadisegno. Bocche cucite per l’agente del capitano della... Continuano i movimenti di mercato in casa Fiorentina: dopo le visite di ieri di Minieri, Sommella e Petralito, oggi pomeriggio è arrivato al centro sportivo Astori il manager di German Pezzella Martin Guastadisegno. Bocche cucite per l’agente del capitano della... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi