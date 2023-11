NAZIONALI, Il calendario degli impegni viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono nove i calciatori della Fiorentina che hanno già lasciato il Viola Park direzione nazionale: il club viola ha pubblicato poco fa il calendario degli impegni internazionali dei propri tesserati. Si parte mercoledì con la Serbia di Nikola Milenkovic impegnata contro il Belgio, serbi che replicheranno domenica 19 in casa contro la Bulgaria. Doppio impegno -e di lusso- anche per l'Argentina di Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez, in campo venerdì notte alle 1 contro l'Uruguay e mercoledì notte (1.30) in Brasile nel classico coi verdeoro.

Impegno sudamericano anche per Yerry Mina, che con la sua Colombia sfiderà il Brasile (venerdì notte ore 1) ed il Paraguay (mercoledì a mezzanotte). Tutte gare di qualificazione ai prossimi mondiali, come le due sfide della Costa d'Avorio di Christian Kouamé contro Seychelles (venerdì 17 ore 20) e Gambia (lunedì 20 ore 17).

Infine la Nazionale italiana: Giacomo Bonaventura cerca la qualificazione all'Europeo con con gli azzurri di Spalletti contro Macedonia (venerdì 17 ore 20:45) e Ucraina (in Polonia, lunedì 20 ore 20:45), due sfide in cui per staccare il pass per la Germania serviranno 4 punti. Impiegati invece con gli azzurrini anche per Lorenzo Amatucci (in Under 20 per i match contro Inghilterra e Portogallo), Pietro Comuzzo (in Under 19 contro Lichtestein, Svizzera e Svezia) e per il portierino Tommaso Martinelli (in Under 18 contro la Romania).