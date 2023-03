NAPOLI-LAZIO, Le ufficiali: Lozano contro Luis Alberto

Sarri torna da avversario a Napoli, nella stagione in cui gli azzurri possono coronare il sogno scudetto. La Lazio , dal canto suo, insegue punti fondamentali per la corsa alla Champions League. Fisico d'inizio alle 20,45 affidato all'arbitro Pairetto: di seguito le formazioni ufficiali. Spalletti conferma le aspettative: Lozano preferito a Politano in attacco, Olivera chiamato a sostituire lo squalificato Mario Rui. Sarri preferisce Vecino a Cataldi in cabina di regia. Patric con Romagnoli al centro della difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.