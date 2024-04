N'DICKA, Esclusi problemi al cuore. Ha rassicurato la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non è stato un infarto il problema patito da Evan N'Dicka. Il difensore giallorosso è stato vittima di un malore nel corso di Udinese-Roma, gara poi sospesa con l'ivoriano trasportato in condizioni coscienti in ospedale, dove è stato soccorso come codice giallo, in successione all'elettrocardiogramma eseguitogli immediatamente.

Come si legge su TMW, a N'Dicka sono state escluse implicazioni cardiache. Il difensore è stato sottoposto ad una TAC con la quale i medici andavano alla ricerca di possibili eventi traumatici che abbiano portato poi al malore. N'Dicka passerà la notte in osservazione in ospedale, ma la notizia migliore c'è già stata: non si è trattato di un problema al cuore. Adesso va capito di cosa si tratta. Nel frattempo, lo stesso centrale romanista ha parlato con la CEO del club Soulokou, col capitano giallorosso Pellegrini e con mister De Rossi, rassicurando tutti in merito alle proprie condizioni.