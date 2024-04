UDI-ROM, N'Dicka in ospedale ma cosciente. Il recupero...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le condizioni di Evan N'Dicka tengono in apprensione i tifosi della Roma e non solo. Il difensore giallorosso è stato infatti vittima di un malore durante Udinese-Roma e portato successivamente fuori in barella. La gara è stata sospesa definitivamente e, secondo quanto riporta TMW, non si dovrebbe riprendere domani, visto l'imminente impegno in Europa League della squadra di De Rossi.

Intanto l'ivoriano è stato prontamente trasportato in ospedale per ogni accertamento del caso, in condizioni coscienti. Su richiesta della Roma, nessun tesserato delle due squadre coinvolte sul campo rilascerà dichiarazioni.