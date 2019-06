MURIEL, Intesa di massima Siviglia-Atalanta. Lui...

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Luis Muriel, attaccante di proprietà del Siviglia in prestito alla Fiorentina, è sempre più vicino all'Atalanta. I bergamaschi avrebbero infatti raggiunto già un'intesa di massima con il club spagnolo per una cifra intorno ai 15 milioni. Il giocatore colombiano invece è attualmente impegnato in Coppa America, ma avrebbe già fatto trapelare che l'ipotesi di un trasferimento in nerazzurro sarebbe molto gradita visto che i viola pare ormai certo che non lo riscatteranno.