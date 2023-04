MODENA, Al Braglia spunta uno striscione anti viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli stadi presi in considerazione per le due stagioni in cui la Fiorentina, se verrà fatto il restyling al Franchi, dovrà giocare altrove c'è anche il Braglia di Modena. Ma in occasione della gara Modena-Cittadella è apparso un eloquente striscione esposto dai gruppi organizzati della Curva Montagnani che avverte la Fiorentina, pubblicato dal profilo facebook sportpeople: "Tra falsi legami e ricerca di grana...ricordiamo che il Braglia non è una puttana".