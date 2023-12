MILAN, Pioli rimane ma per mancanza di alternative

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continua l'andamento traballante del Milan e con esso anche l'incertezza sul futuro di Stefano Pioli. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico dei rossoneri non è mai stato così in dubbio da quando siede sulla panchina del diavolo, sottolineando che l'ex Fiorentina rimane per adesso in carica ma solo per mancanza di alternative. Nelle prossime partite la lente sarà su Pioli e il Milan comincia ad avere pressioni anche da dietro: il Bologna è a -2, la Fiorentina a -3, la Roma a -5. Anche il posto Champions è a rischio. Il tecnico è in bilico ma per ora rimane e deve ringraziare la mancanza di alternative credibili.

E sulla suggestione Antonio Conte, il Corriere scrive: il pugliese non vuole incarichi a metà stagione e costa tanto. Altri del suo livello, forse, non ce ne sono e gli infortuni stessi mettono in difficoltà: chi salirebbe sul carro di una rosa decimata?