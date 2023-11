MILAN, Pioli in bilico. È stato proposto Shevchenko

FirenzeViola.it

Momento delicato in casa Milan. A oggi, Stefano Pioli non è ufficialmente da considerarsi a rischio, ma il faccia a faccia di ieri ha confermato che la dirigenza rossonera si sta guardando intorno e monitorerà l'evolversi della situazione per decidere il da farsi. Secondo quanto riferito da Libero, ai vertici milanisti sarebbe stato anche proposto Andrij Shevchenko, fermo dopo l'esperienza al Genoa, come soluzione fino a giugno. Un'idea che non scala però la dirigenza: più credibile, in caso di ribaltone, la pista che porta ad Abate.

E a giugno? Il quotidiano fa inoltre due nomi per l'estate. In prima fila, in particolare, ci sarebbe Thiago Motta, da più parti considerato il nome più gradito alla dirigenza rossonera, o almeno a parte di essa. Un'alternativa interessante porterebbe a Raffaele Palladino, lanciato dall'indimenticata Silvio Berlusconi e da Adriano Galliani in quel di Monza.