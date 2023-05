MERCATO, Fiorentina sul classe '99 dell'Ascoli Collocolo

FirenzeViola.it

Il mercato dell’Ascoli gira attorno al futuro di Michele Collocolo, centrocampista che si è messo in luce in questa stagione e che per questo è finito nel mirino di diversi club sia in Serie A sia in Serie B. Il classe ‘99 ha visto schizzare la sua quotazione da 500mila euro a oltre 2,5 milioni di euro, soldi che l’Ascoli conta di incassare per rinforzare la rosa a disposizione di Breda. Come riporta Tuttocalcioascoli.it sul calciatore ci sono infatti Torino, Fiorentina, e il neo promosso Genoa in massima serie, con anche le incerte Hellas Verona e Spezia interessate, oltre a Cagliari e Parma che sono in lotta per la promozione. Sullo sfondo anche la Sampdoria il cui destino però è legato al passaggio di proprietà.