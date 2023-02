MELUSO, Addio di Torreira si fa sentire. Ma Italiano...

Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di TMW, affrontando anche la situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Rispetto alla Fiorentina del primo semestre dell’anno scorso quella di quest’anno è inferiore. Italiano è sempre lo stesso, ma sono cambiati molti interpreti. Chi è partito non è stato rimpiazzato benissimo. Gli infortuni di Sottil e Castrovilli pesano. E la cessione di Torreira s’è fatta sentire. La squadra non è forte come l’anno scorso”.