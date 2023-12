MARCHETTI, A Napoli più facile Faraoni che Mazzocchi

Fonte: Radio Marte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Luca Marchetti, esperto di mercato a Sky Sport, ha fatto il punto sulle trattative del Napoli per il ruolo di esterno destro: "Mazzocchi o Faraoni, se parte Zanoli? Il ragionamento è al contrario: Zanoli parte solo se arriva uno dei due. Ad oggi il Napoli l'offerta l'ha fatta per Mazzocchi, mettendo sul piatto una proposta da 1,5 milioni: la Salernitana chiede il doppio, quindi non è facile. Più semplice, invece, arrivare a Faraoni: il giocatore dell'Hellas Verona costa meno di Mazzocchi e potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto: è anche una questione di formula, non solo di soldi".

E nel caso, c'è sempre il Toro che aspetta.