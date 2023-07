LUTTO, Scomparso il giornalista Massimo Lucchesi

FirenzeViola.it

Come annunciato tramite un comunicato dall'ODG Toscana, è deceduto il giornalista Massimo Lucchesi, già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. Di seguito il triste annuncio: "L’Ordine dei giornalisti della Toscana annuncia l'improvvisa scomparsa del collega Massimo Lucchesi, giornalista in pensione della Rai, già presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana e stringe in un grande abbraccio la sua famiglia.

Massimo Lucchesi è stato per molti anni vicecaporedattore della Tgr Rai Toscana. Molto ampio il suo spettro di interessi: dall’enogastronomia alla politica, passando per i temi ecclesiali e religiosi. Prima di approdare alla Rai aveva lavorato per l’Osservatore Romano. Per quattro mandati, dal 2001 al 2010, ha guidato come presidente l’Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Il presidente Giampaolo Marchini e tutti i consiglieri di Odg Toscana, insieme al presidente del CNOG Carlo Bartoli, ricordando le sue grandi doti umane e professionali, esprimono cordoglio e vicinanza a tutti i suoi cari.

I funerali di Massimo Lucchesi si terranno martedì 1 agosto, alle ore 16 alla chiesa della SS annunziata a Firenze".