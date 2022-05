LOTITO, Sarri resta? Se i contratti valgono dico di sì

INDISCREZIONI DI FV BELLANOVA, RUOLO DA TITOLARE PUÒ ESSERE LA CHIAVE La Fiorentina continua ad avere una posizione privilegiata nella corsa a Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2000 è ambito da molti club di Serie A, visto che ha disputato un'ottima stagione e che il Cagliari, club che... La Fiorentina continua ad avere una posizione privilegiata nella corsa a Raoul Bellanova. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il classe 2000 è ambito da molti club di Serie A, visto che ha disputato un'ottima stagione e che il Cagliari, club che... NOTIZIE DI FV GOLLINI, PERCHÉ NON È UN PRODOTTO DEL VIVAIO ACF Nelle ultime ore ha preso vigore, per il futuro della porta viola, il nome di Pierluigi Gollini. Pronto a rientrare all'Atalanta, e a lasciarla nuovamente, dopo la stagione in prestito al Tottenham, c'è anche la società gigliata sulle sue tracce... Nelle ultime ore ha preso vigore, per il futuro della porta viola, il nome di Pierluigi Gollini. Pronto a rientrare all'Atalanta, e a lasciarla nuovamente, dopo la stagione in prestito al Tottenham, c'è anche la società gigliata sulle sue tracce... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 maggio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi