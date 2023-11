LITUANIA, Ko con la Grecia: 83' per il viola Gudelevicius

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri ha avuto inizio il girone di qualificazione all'Europeo U19 con la disfatta della Lituania per 3-1 contro la Turchia. Tra le fila dei lituani, anche il centrocampista della Fiorentina Ernestas Gudelevicius, sostituito all’83’ per far spazio a Jonaitis. Il prossimo impegno per la nazionale del nord-est europeo è in programma sabato al cospetto della Grecia.