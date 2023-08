LAZIO, Nuovo caso Luis Alberto: non è partito per gli UK

FirenzeViola.it

Scoppia un nuovo caso Luis Alberto in casa Lazio. Il centrocampista spagnolo ieri non si è presentato a Formello, né la mattina né il pomeriggio, disertando gli allenamenti in segno di protesta verso la società. L'ex Liverpool non intende scendere più in campo finché non verranno saldate alcune vecchie pendenze, nella fattispecie un vecchio bonus da 140mila euro.

Il club si è irrigidito e, anche per dare il buon esempio, lo ha diffidato ed è pronto a prendere provvedimenti seri nell’eventualità in cui dovesse proseguire ancora questo braccio di ferro. Stamattina la squadra partirà per Birmingham perché domani è in programma l'amichevole contro l'Aston Villa e la novità dell'ultim'ora, riportata da 'Lalaziosiamonoi', è che Luis Alberto non è presente sull'aereo. In queste ore è in atto un chiarimento con la società per delineare il suo futuro.