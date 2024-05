LAZIO, Clima teso a Monza: confronto di 15' con gli ultras

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si può definire beffa il gol di Djuric nel finale di Monza-Lazio. Il gol del 2-2, segnato dal bosniaco, è il risultato di una partita dominata dal club brianzolo che, eccezion fatto per l'inizio di partita, ha sempre messo sotto gli uomini di Tudor. Una sensazione avuta anche dal settore ospiti che, dopo il triplice fischio, ha chiamato la squadra a rapporto per un confronto faccia a faccia.

Quasi un quarto d'ora di fitto colloquio con chi non li abbandona mai. Con chi spende soldi, tempo e passione, quasi mai ripagata in questa stagione. Nessuno si è salvato, tutti sono finiti sotto accusa, anche Immobile e Luis Alberto che hanno vestito i panni da mediatori tra il pubblico e il resto della rosa.