L.ALBERTO, Viola tra le poche a proporre calcio europeo

Intervenuto sul canale Twitch del giornalista spagnolo Benni Arroyo, Luis Alberto ha parlato tra i vari temi anche del campionato italiano, citando la Fiorentina come una delle squadre capaci di proporre un gioco più "internazionale". Ecco le parole del centrocampista della Lazio: "È un campionato che non si è evoluto tanto. In Italia si gioca molto con le difese a tre, in marcatura su uomo. Il Napoli, la Lazio, il Sassuolo e la Fiorentina sono le uniche quattro squadre che propongono un calcio europeo. Il calcio della Juve è un po' diverso. La penalizzazione ai bianconeri? Non commento".

Sugli allenamenti con Sarri: "Abbiamo la sala video. Vediamo filmati quasi tutti i giorni: sono tutti lunghi, e ogni tanto ti cala l'occhio. Sono cambiate le abitudini rispetto a Simone Inzaghi".

Sulla possibilità di firmare con il Cadice a gennaio: "Non stavo passando un buon momento quando mi è arrivata la notizia che mi volevano. Ho apprezzato molto l'interesse del Cadice, ma a gennaio non è semplice. Non voglio chiudere male con la Lazio. Quando andrò via parlerò con il presidente, con il direttore e con il mister con i quali ho un gran rapporto. Devo quasi tutto alla Lazio. Il club e i tifosi mi vogliono bene. Sarebbe stupido rompere male con loro. Fino all'ultimo giorno darò tutto per la Lazio. cercando di portare la squadra in Champions".