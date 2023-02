KURANYI, Ora Kokorin si comporta da professionista

L'ex capitano della Dynamo Mosca Kevin Kuranyi, interpellato da matchtv.ru, ha parlato di Kokorin tessendone le lodi: "Sono un suo grande fan. Penso che ora stia bene dopo aver passato due anni in Italia senza allenamento. Ora è a Cipro, dove può giocare regolarmente in campo: questo è molto importante per lui. Sono sicuro che è felice. Ora Kokorin si comporta in modo molto professionale. Si rende conto di aver commesso degli errori quando era giovane. Questa esperienza lo aiuterà a non commettere errori simili in futuro".