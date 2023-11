KOUAMÉ, Convocato dalla Costa d'Avorio per le due gare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si avvicina Fiorentina-Bologna e con essa anche la sosta per le nazionali, che tornano in campo la settimana prossima. Arrivano le prime convocazioni, con la Costa d'Avorio che ha chiamato ancora una volta Christian Kouamé. Presente nell'elenco anche Jeremie Boga e Jonathan Bamba, tra i nomi che in passato erano usciti in orbita viola. La Costa d'Avorio affronterà le Seychelles e il Gambia, in gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.