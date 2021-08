KOEMAN, Pjanic in partenza, ma si comporta bene

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha commentato così in conferenza stampa il ritorno fra i convocati dell'uomo mercato Miralem Pjanic: "Mancano pochi giorni per le ultime cessioni, Pjanic è uno dei nostri giocatori in partenza. Si sta comportando bene e per questo è rientrato fra i convocati per la partita col Getafe, sarebbe una mancanza di rispetto non convocarlo". Cercato da Juventus, Fiorentina, Roma e Napoli e in attesa di sviluppi di mercato, il centrocampista bosniaco sarà dunque impegnato insieme ai blaugrana nella gara casalinga di domani col Getafe.