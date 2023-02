JUVENTUS, Altre intercettazioni: sfoghi al telefono

Il Corriere della Sera riporta nuove intercettazioni dei dirigenti della Juventus riguardanti l'inchiesta Prisma. Nello specifico si parla soprattutto degli stipendi, con Federico Cherubini che in un'intercettazione col manager dell'area finanza Stefano Bertola che dice: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni... se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo".

Quindi, l'attuale ds prosegue: "Giaccherini un giorno mi ha detto: "Sai sto bene alla Juve, quando facciamo allenamento sembra un quarto di finale di Champions". "Grazie al c., erano in 24... avevamo fuori dalla lista giocatori che costavano 10 milioni lordi". E per questo accusa il predecessore, Fabio Paratici: "Siamo stati arroganti sul mercato, perché il Fabio di 5 anni prima non prende Higuain a 90, prende Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90".

Dopodiché, i quattrini sono una variabile imprevedibile, con i calciatori, come si legge in un’annotazione della Guardia di finanza, riferita a una telefonata (con Agnelli) del 9 agosto 2021: "Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici".