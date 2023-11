JUV-INT, Le formazioni ufficiali del Derby d’Italia

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Inter, gara valida per la 13ª giornata di Serie A. I bianconeri per cercare il sorpasso sull'Inter capolista; gli uomini di Inzaghi per allungare in classifica. Queste le formazioni ufficiali del Derby d'Italia:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.