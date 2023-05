ITALIANO VS SOTTIL, Il fattore casa conta: i dati

Fonte: Footstats

E' la sesta volta che si affrontano Vincenzo Italiano e Andrea Sottil in veste di allenatore. Ma è la prima volta che l'attuale tecnico della Fiorentina 'ospita' il collega in Serie A. Chi gioca in casa ha un vantaggio sul rivale ed è imbattuto. Questo ci dice lo storico delle sfide tra Italiano e Sottil. Il primo ha ottenuto la sua vittoria in Trapani-Catania 1-0, gara di Lega Pro, stagione 2018/19. Il secondo invece vanta due affermazioni: Catania-Trapani 3-1, stessa serie e stesso campionato, e anche Udinese-Fiorentina 1-0 alla quarta giornata di questa stagione e anche unico incrocio in A, almeno finora, tra i due.

L'Udinese è un avversario ostico per Italiano che ha perso contro i friulani per tre volte su cinque gare (vincendone però due, una alla guida dello Spezia e una con la Fiorentina). Mai si è verificato un pareggio nelle sfide tra il tecnico nativo di Karlsruhe in Germania e i friulani.

Andrea Sottil, da giocatore, ha vestito la maglia della Fiorentina. Lo ha fatto per due stagioni ed è stato a Firenze dal giugno 1994 a quello del 1996 (una rete segnata in 33 presenze). Ha un solo precedente contro i viola ed è quello relativo all'andata in questo campionato, con il successo per 1-0 conseguito il 31 agosto 2022 grazie alla rete di Beto.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS SOTTIL

1 vittoria Italiano

2 pareggi

2 vittorie Sottil

5 gol fatti squadre Italiano

7 gol fatti squadre Sottil

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS UDINESE

2 vittorie Italiano

0 pareggi

3 vittorie Sottil

3 gol fatti squadre Italiano

6 gol fatti Udinese

TUTTI I PRECEDENTI SOTTIL VS FIORENTINA

1 vittoria Sottil

0 pareggi

0 vittorie Fiorentina

1 gol fatto squadre Sottil

0 gol fatti Fiorentina