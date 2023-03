ITALIANO, Domani sarà una battaglia. Siamo concentrati

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club Viola.

Cosa deve fare la squadra per continuare questo trend?

"Ciò che sta facendo in queste settimane: massima attenzione durante gli allenamenti in tutto ciò che facciamo, ma soprattutto durante le partite. Scendiamo in campo senza commettere quelle sbavature che abbiamo pagato, mi auguro si cintinui così. Non dobbiamo mollare, mancano pochi mesi e dobbiamo essere questi".

Come state dal punto di vista fisico?

"Stiamo bene, soprattutto quando vinci sei in fiducia e la fatica non viene percepita. Mi auguro che questi momenti durino a lungo. Abbiamo partite ravvicinate e non è sempre semplice, ma cerchiamo di recuperare tutti al 100%. Abbiamo comunque sempre l'opportunità di mettere undici titolari che mettono in difficoltà chiunque".

Sulla difesa: "Sono contento. Quando sei più attento e innalzi la percezione del pericolo si ottengono questi risultati. stiamo iniziando ad essere più concentrati e abbiamo sbloccato anche gli attaccanti. Abbiamo la giusta testa e il giusto atteggiamento".

Come ha preparato la partita?

"Abbiamo fatto un solo allenamento e dobbiamo subito attaccare l'interruttore per stare dentro il match. Dobbiamo continuare a pedalare per fare punti e prestazioni di livello come le ultime due sfide. Sappiamo che è una squadra temibile, sarà una battaglia".

Cosa teme della Cremonese?

"Hanno cambiato passo e ottenuto risultati importanti. Saranno poi anche i nostri avversari in Coppa Italia e in casa stanno facendo bene. E' una squadra che lotta per un obiettivo importante e dovremo andar lì a controbattere: vogliamo far punti".

Settima vittoria consecutiva europea, un record. Quanto è soddisfatto?

"Siamo riusciti aa vincere la prima gara e non è mai semplice. Potevamo segnare di più ma ci teniamo il vantaggio, oltre al record. La testa è al campionato, poi prepareremo il ritorno, che non sarà semplice".