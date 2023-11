FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano, tecnico viola, si è espresso così a Dazn prima di Fiorentina-Bologna: “Dobbiamo fare di più in tutto, sia con la palla che senza. Abbiamo fatto poco in attacco per quanto creato, vorrei avere negli attaccanti quella ferocia e concretezza che non si è vista nelle gare precedenti”.