ITALIANO, Cabral? Ora ha le scarpe giuste. Oggi...

Mister Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della Fiorentina ai danni della Cremonese. Queste le sue parole: "Continuo a usare l'aggettivo che mi sta piacendo: ossia grande concentrazione, stiamo iniziando a capire che in alcuni momenti non bisogna rischiare. In passato lo abbiamo fatto pagando con dei risultati negativi, stiamo diventando più pratici e concentrati soprattutto fuori casa dove serve più concretezza e sono contento per questo".

Cosa è cambiato per Cabral?

"Finalmente ha messo le scarpe giuste, speriamo non si consumino. Sono contento perché sia lui che Jovic stanno vedendo di più la porta lavorando con i compagni. Spesso vanificavamo occasioni mentre adesso arriviamo facendo bene la rifinitura e stiamo avendo grandi vantaggi da tutto questo".

Sui tanti impegni settimanali

"Ho sempre detto che le coppe ti danno tanto, ti tolgono in termini di allenamento e devi gestire bene le forze. Non è facile però stiamo trovando rotazioni giuste e speriamo di continuare così".

Che percentuale c'è di Italiano?

"C'è la percentuale che deve mettere ogni allenatore per tenere tutti con le antenne dritte, sapevamo che sarebbe stata una battaglia. Siamo stati bravi e devo fare i complimenti ai ragazzi".

Riguardo il finale di gara

"Negli ultimi 15 minuti hanno calciato 2/3 volte nello specchio, siamo stati bravi a opporci. Mi piace rimarcare il fatto che i ragazzi stanno imparando a leggere bene le situazioni. Sirigu ha fatto questa parata che ci ha evitato la sofferenza nel finale, stanno dando tutti una grande mano per fare risultati. Non manca tanto da qui alla fine, questa è una vittoria importante e giovedì abbiamo il ritorno in Conference. Mi fa piacere che possano prepararla con grande fiducia".

La crescita di Mandragora?

"Mandragora è un ragazzo col quale parlo spesso, è arrivato un po' timido adesso sta giocando libero di testa arrivando in area col mancino dando assistenza ai compagni. Sta crescendo tantissimo".

Gol di Cabral pesa?

"Non lo so, abbiamo due giorni in più per prepararla. Vediamo, dobbiamo andare lì per fare un'altra partita tosta contro una squadra difficile da affrontare. Chiunque andrà in campo darà il suo apporto".