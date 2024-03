ITALIA U21, Formazione contro la Lettonia: panchina per Kayode

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È scesa in campo in questi minuti l'Italia Under 21. La nazionale di Nunziata affronta la Lettonia nelle qualificazione all'Europeo di categoria. Tra gli azzurrini Michael Kayode, esterno basso della Fiorentina che però figura in panchina. Le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Calafiori, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Miretti, Casadei; Gnonto. A disposizione: Zacchi, Pirola, Kayode, Coppola, Bianco, Fazzini, Esposito, Fazzini, Ambrosino. Ct Nunziata

Lettonia (4-4-1-1): Beks; Novikovs, Reingolcs, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Vientiess, Melniks, Melkis; Vapne; Puzirevskis. A disposizione: Parfjonovs; Anmanis, Glaudans, Krancmanis, Lizunovs, Melnis, Rekis, Zaleiko, Valmiers. Ct Basovs.