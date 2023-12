ISCO, Spero di rimanere al Betis ancora per molti anni

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Il futuro di Isco sarà ancora al Betis, club in cui si è rilanciato in questa stagione e con cui è in scadenza di contratto. Intervistato da Movistar Plus il fantasista ha infatti ammesso: "Spero di restare qui per molti anni, c'è una buona armonia con il club e il mio desiderio è di continuare con questa maglia". Il club di Siviglia ha già presentato un contratto, con ingaggio aumentato e clausola di rescissione, al classe '92 che in questa stagione ha collezionato 16 presenze con tre gol e tre assist.