INTER, Vittoria per 1-0 col Salisburgo e vola agli ottavi

Come a San Siro, l'Inter soffre un buon Salisburgo. Come a Salerno, serve Lautaro Martinez per portare a casa la posta. Come in entrambi i precedenti, anche alla Red Bull Arena vincono i nerazzurri: finisce 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi, decide il solito gol - il quattordicesimo in stagione - del numero 10 argentino, subentrato a fine secondo tempo ad Alexis Sanchez. È una vittoria importantissima, perché con questo successo l'Inter stacca con due turni d'anticipo il pass per gli ottavi di finale della Champions League: non accadeva dal 2005 che i nerazzurri si qualificassero 180' prima del gong del girone alla seconda fase della massima competizione continentale.