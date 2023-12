INTER, In dirittura d'arrivo per l'esterno Buchanan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno Tajon Buchanan sarà il primo rinforzo invernale all'Inter, per sostituire Cuadrado fuori almeno fino a marzo per l'operazione al tendine d'Achille. L'operazione per il canadese del Club Brugge è ormai in chiusura e nei prossimi giorni i nerazzurri limeranno gli ultimi degli sullo stipendio con l'entourage del giocatore. Buchanan arriverà in Italia a titolo definitivo: l'operazione sarà da 7 milioni di euro più 2/3 di bonus. Difficilmente sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida contro il Verona (in programma sabato 6 gennaio, ore 12.30), ma l'operazione è in dirittura d'arrivo. Lo riporta Sky Sport.